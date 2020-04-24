Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin gözdesi Porto'nun 19 yaşındaki forveti Fabio Silva, Futbol Emotion PT'nin Instagram sayfasına açıklamalarda bulundu.

Genç forvet, şimdilerde Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'ya olan hayranlığını dile getirdi.

Falcao'nun idolü olduğunu belirten Fabio Silva, "Porto ve Atletico Madrid dönemlerinde Falcao'yu çok beğenmiştim. Benim idolümdü. Ama oyun anlamında gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Herkes bana Brezilyalı Ronaldo'yu anlatıyor. Falcao'nun özellikle kafa vuruşları çok etkili ki bu, benim de geliştirmem gereken bir özellik. Ama topun nereye düşeceğini sezmesi, hareketleri, öngörüleri, ön bölgedeki etkinliğine hayran olmuştum" ifadelerini kullandı.