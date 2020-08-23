Portolu Osorio’ya özel teklif

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Yordan Osorio’yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’in bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio’nun stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak.

Da Costa kesin yolcu

Yönetim Newton’un takımda düşünmediği Da Costa’nın menaceri ile birkaç güne kadar görüşecek. Oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi bekleniyor. Hosseini de gidecek oyuncular arasında. Campi’nin ise şimdilik ayrılacak oyuncular arasında adı geçmiyor.

Fanatik Özel / Safa Can Konuksever