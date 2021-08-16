Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, 2-1 kazanılan Famalicao maçında yapılan savunma hataları sonrası sportif direktör Luis Gonçalves'e savunmaya takviye talebini iletti. Özellikle Zaidu'nun yaptığı hata sonrası Famalicao, beraberlik şansını yakalarken Sergio Conceicao, adeta çılgına döndü. Porto'da savunma hattına takviye adına öncelikli hedef konumundaki Min-Jae Kim'i ise Fenerbahçe kadrosuna katmayı başardı.

Famalicao maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Conceicao, savunmaya bazı takviyeler yapılması gerektiğinden bahsetti. Conceicao'nun bir sol bek ve bir stoper takviyesi yapması bekleniyor.

Porta'da en öncelikli hedef konumunda Min-Jae Kim gösterilirken Fenerbahçe, Koreli savunmacının transferini hızlı davranarak bitirdi. Porto'nun bu kaçan fırsattan dolayı pişmanlık duyduğu ilk lig maçından sonra açıkça ifade edilmekte.