Porto'da Aboubakar ve Maxi Pereira şoku!
Çarşamba günü Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 6. haftasında Tondela’yı 1-0 mağlup ederken iki yıldızı sakatlanarak oyundan alındı. 64. Aboubakar, 80. dakikada ise Maxi Pereira kenara gelirken iki futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela'yı 1-0 mağlup etti.
Porto’da Aboubakar, Galatasaray maçı öncesi rakibinden ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında oyundan çıktı. Portekiz ekibinin başarılı sağ beki Maxi Pereira'da sakatlanarak yerini Hernani'ye bıraktı.
İki futbolcunun da Galatasaray maçında oynanayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Porto'ya galibiyeti getiren gol ise Aboubakar’ın yerine giren Soares'den geldi. 6 maçta 15 puan toplayan Porto, 15 puanla lider durumda bulunuyor.