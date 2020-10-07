Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemleri resmen sona ermesine rağmen Portekiz'de 3 haftalık daha bir sürenin olmasıyla birlikte Porto, bombaları birbir patlatmaya başladı. Portekiz'in son şampiyonu; Chelsea'den Malang Sarr, Liverpool'dan Marko Grujic ve West Ham'dan Felipe Anderson'u kadrosuna kattı.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Malang Sarr, Chelsea ile sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi, oyuncunun 1 sezonluk Porto'ya kiralandığını açıkladı.

Portekiz ekibi, aynı zamanda Liverpool'dan Marko Grujic ve bir süredir uğraş verdiği West Ham'dan Felipe Anderson'u da kiralamayı başardı. Özellikle Premier Lig'de istenilen performansı sergileyemese de 2018'de 38 milyon Euro karşılığında Lazio'dan West Ham'a transfer olan Felipe Anderson, Portekiz ekibinin en dikkat çekici transferi oldu.