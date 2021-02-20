Futbola kazandırdığı sayısız oyuncu ve yıldız isimle adından söz ettiren Portekiz, bünyesinde barındırdığı futbol takımlarıyla ligin coşkusunu ateşlemeye devam ediyor. Bu takımlardan biri olan Porto, kendine özgü şık tasarıma sahip stadyumu ile de pek çok fanatiğe büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Porto'nun kendine özgü stadı etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra ihtişamlı bir görünüme ve rakiplere korku salabilecek mimarı bir dizayna da sahiptir.

16 Kasım 2003 tarihinde açılışı yapılan FC Porto’nun stadının adı Ejder Stadyumu, diğer adıyla Dragon Stadyumu’dur. Stadyumun Portekizcede telaffuzu Estádio do Dragão şeklindedir.

Porto Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Stadyumun kapasitesi 50.476 kişi olarak bilinmektedir. Dünden bugüne pek çok tarihi maça ev sahipliği yapan stadyum, Manuel Salgado ve Grupo Anorim iş birliği ile kurulmuştur. Stadyumun inşa sürecinde € 97.755.318 TL harcanmıştır.

Porto maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Porto’nun geçmişten günümüze maçlarını oynadığı stadyum olan Ejder Stadyumu, yapımı aşamasında harcanan yüksek meblağ nedeniyle uzun bir süre pek çok sponsor ismini alma ihtiyacı duymuştur. Stadyumun tam anlamıyla bitişi 2003 yılında olmuştur. Stadyuma da adını veren ejder simgesi Porto’nun simgesi olması özelliği taşır. Stadyumun açılışıyla birlikte ilk maç Barcelona’ya karşı oynanmıştır. Aynı zamanda konser ve spor faaliyetleri de bu stadyumda yapılmış, 2020 yılında gerçekleştirilen UEFA Süper Kupası finali için yine Dragon Stadium’u tercih edilmiştir.