UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio do Dragao Stadı'nda Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'yı konuk edecek. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Roma 2-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj sağlamıştı. Galatasaray'ın bulduğu D Grubu'ndan lider olarak çıkan Porto'nun turu geçebilmesi için rakibini en az iki farklı skorla mağlup etmesi veya bir farklı galibiyetlerinde en az iki gol atması gerekiyor.

Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte 11'ler

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, N'Zonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti

Düdük Cüneyt Çakır'da

Dev maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.



