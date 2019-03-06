Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta Roma'yı konuk edecek. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Roma 2-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj sağlamıştı. Peki, Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

06 Mart 2019, Çarşamba 00:30 Son Güncelleme:
- A +
Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio do Dragao Stadı'nda Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'yı konuk edecek. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Roma 2-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj sağlamıştı. Galatasaray'ın bulduğu D Grubu'ndan lider olarak çıkan Porto'nun turu geçebilmesi için rakibini en az iki farklı skorla mağlup etmesi veya bir farklı galibiyetlerinde en az iki gol atması gerekiyor.

Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte 11'ler

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, N'Zonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti

Düdük Cüneyt Çakır'da

Dev maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak. 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.