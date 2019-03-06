Porto - Roma maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio do Dragao Stadı'nda Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti. Milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı maç adeta nefesleri kesti.

İtalya'da oynanan ve 2-1 biten ilk maç sonrasında Portekiz'deki mücadele Tiquinho, Marega ve De Rossi'nin golleriyle 2-1'lik Porto üstünlüğüyle sona erince maç uzatmaya gitti.

Dakikalar 117'yi gösterdiğinde eski Galatasaraylı Alex Telles, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kararı sonrası çaldığı penaltıda topun başına geldi ve skoru 3-1'e getirerek turu Porto'ya kazandırdı.

Galatasaray'ın bulunduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran Porto, Roma'yı da uzatmalarda devirerek 2014-2015 sezonunun ardından adını tekrar son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Mücadele başladı.

GOL! 26. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Moussa Marega'nın pasında Tiquinho boş kalelere topu gönderdi: 1-0.

GOL! 36. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Roma lehine penaltı verdi. Topun başına gelen De Rossi, 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

GOL! 53. dakikada Porto yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Corona'nın ortasında ceza sahası içinde Moussa Marega güzel bir dokunuşla skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşma 2-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmaya gidildi.

Uzatmalar başladı.

GOL! Dakikalar 115'i gösterdiğinde ceza sahası içinde Fernando'yu formasından çeken Florenzi'nin hareketi sonrası hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 117. dakikada topun başına gelen Alex Telles, skoru 3-1'e geldi.

Karşılaşma sona erdi ve Porto çeyrek finale adını yazdırdı.

İşte 11'ler

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, N'Zonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti