Porto - Roma (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio do Dragao Stadı'nda Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'yı konuk ediyor. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Roma 2-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj sağlamıştı. Galatasaray'ın bulduğu D Grubu'ndan lider olarak çıkan Porto'nun turu geçebilmesi için rakibini en az iki farklı skorla mağlup etmesi veya bir farklı galibiyetlerinde en az iki gol atması gerekiyor.

Mücadele başladı.

GOL! 26. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Moussa Marega'nın pasında Tiquinho boş kalelere topu gönderdi: 1-0.

GOL! 36. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Roma lehine penaltı verdi. Topun başına gelen De Rossi, 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

GOL! 53. dakikada Porto yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Corona'nın ortasında ceza sahası içinde Moussa Marega güzel bir dokunuşla skoru 2-1'e getirdi.

Porto - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele TSİ 23:00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İşte 11'ler

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, N'Zonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti







