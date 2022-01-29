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Porto patronu 'Liverpool'un Luis Diaz anlaşmasına öfkeli'

Porto menajeri Sergio Conceicao'nun, Luis Diaz'ın Liverpool'a transferinin gerçekleşmesine onay vermediği iddia edildi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Porto patronu 'Liverpool'un Luis Diaz anlaşmasına öfkeli'

Liverpool'un Kolombiyalı kanat oyuncusuyla Tottenham Hotspur ve Manchester United'ın ilgisini geçerek yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalamayı kabul ettiği çıkan haberler arasında.

Portekiz basınında çıkan habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun şu anki menajeri, Portekiz'deki şampiyonluk mücadelesinin ortasında yıldız oyuncunun ayrılışına oldukça öfkeli.

Conceicao, Diaz'ın bu sezon takıma 14 gol 4 asist katkısı yanı sıra sözleşmesindeki mali kaynaklara karşı çıkması ve 67 milyon sterlinlik serbest bırakılmasının çok altında olduğuna inanıyor.

Diaz şuanda ülkesi milli takımda görev alırken Pazartesi günü Arjantin'de sağlık kontrolünden geçeceği çıkan haberler arasında.

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