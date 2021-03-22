Portekiz'in güçlü takımlarından Porto, başarılı orta saha oyuncusu Otavio'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı transferde bir çok kulüple anılırken market değeri transfermartk sitesinde 21 milyon Euro civarına ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti



