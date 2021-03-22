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Porto Otavio'nun sözleşmesini uzattı! Market değeri 21 milyon...

Porto, başarılı orta saha oyuncusu Otavio'nun sözleşmesini uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı transferde bir çok kulüple anılırken market değeri olarak 21 milyon Euro civarına ulaşmış durumda...

22 Mart 2021, Pazartesi 23:34 Son Güncelleme:
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Porto Otavio'nun sözleşmesini uzattı! Market değeri 21 milyon...

Portekiz'in güçlü takımlarından Porto, başarılı orta saha oyuncusu Otavio'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı transferde bir çok kulüple anılırken market değeri transfermartk sitesinde 21 milyon Euro civarına ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti


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