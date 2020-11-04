Porto - Marsilya maç sonucu: 3 - 0

Porto, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.hafta maçında evinde Marsilya'yı 3-0 yendi. Önceki hafta evinde Olympiakos'u 2-0'la geçen Porto, bu sonuçla puanını 6 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Rakiplerine karşı evinde kazanan Porto önemli bir avantaj yakaladı

Ev sahibi takım adına golleri Moussa Marega, Sergio Oliviera (p) ve Luiz Diaz kaydetti. Marsilya ise grupta puansız son sırada bulunuyor