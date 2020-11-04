Porto - Marsilya maç sonucu: 3 - 0
Porto, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.hafta maçında evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı 3-0 yenmeyi başardı. Porto adına golleri Marega, Sergio Oliviera (p) ve Luiz Diaz kaydetti. Bu sonuçla Porto puanını 6 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Marsilya ise puansız son sırada bulunuyor
Porto, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.hafta maçında evinde Marsilya'yı 3-0 yendi. Önceki hafta evinde Olympiakos'u 2-0'la geçen Porto, bu sonuçla puanını 6 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Rakiplerine karşı evinde kazanan Porto önemli bir avantaj yakaladı
Ev sahibi takım adına golleri Moussa Marega, Sergio Oliviera (p) ve Luiz Diaz kaydetti. Marsilya ise grupta puansız son sırada bulunuyor