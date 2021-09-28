UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'na 3-2'lik Milan galibiyeti ile başlayan Liverpool, ikinci maçında Porto'ya konuk olacak. İngiliz ekibi, 2'de 2 yaparak gruptaki iddiasını kanıtlamak istiyor. Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Porto ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibinde Marchesin, konuk ekipte Harvey Elliott, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Porto-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio do Dragao'da oynanacak Porto-Liverpool maçını Rushakem Sergei Karasev yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Porto-Liverpool muhtemel 11'ler:

Porto: Meireles, Corona, Mbemba, Marcano, Wendell, Uribe, Ferreira, Vieira, Otavio, Diaz, Taremi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota