Porto - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Porto ile Liverpool Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında tur için sahaya çıkacak. Liverpool ilk maçta Porto'yu 2-0 yenere avantajı yakalamıştı. İngiliz devi bu maçta avantajını kullanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Porto taraftarının desteği ile sürpriz yapmak istiyor. Peki, Porto - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

17 Nisan 2019, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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Porto - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde 2-0'ın rövanşında Porto ile Liverpool, Estadio do Dragao'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool bu avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Galatasaray'ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 16 puanla lider tamamlayan Porto, son 16 turunda ise Roma'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Porto taraftarının da desteği ile sürpriz peşinde olacak.

Porto - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Estadio do Dragao'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bu dev mücadeleyi Hollanda futbol federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. 

Porto - Liverpool muhtemel 11'ler...

Porto: Casillas, Telles, Felipe, Pepe, Militao, Corona, Herrera, Pereira, Otovio, Soares, Marega

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Salah


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