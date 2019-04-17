Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde 2-0'ın rövanşında Porto ile Liverpool, Estadio do Dragao'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool bu avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Galatasaray'ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 16 puanla lider tamamlayan Porto, son 16 turunda ise Roma'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Porto taraftarının da desteği ile sürpriz peşinde olacak.

Porto - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Estadio do Dragao'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bu dev mücadeleyi Hollanda futbol federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

Porto - Liverpool muhtemel 11'ler...

Porto: Casillas, Telles, Felipe, Pepe, Militao, Corona, Herrera, Pereira, Otovio, Soares, Marega

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Salah



