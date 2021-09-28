Porto-Liverpool maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'na 3-2'lik Milan galibiyeti ile başlayan Liverpool, ikinci maçında Porto'ya konuk oluyor. İngiliz ekibi, 2'de 2 yaparak gruptaki iddiasını kanıtlamak istiyor. Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Porto ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Ev sahibinde Marchesin, konuk ekipte Harvey Elliott, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemiyor.

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1' Maç başladı.

GOL

18' Jones çok sert vurdu, Porto kalecisi Costa sektirdi ve Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah pozisyonu tamamladı. İngilizler 1-0 önde.

33' Jones yine uzaklardan şansını denedi ancak Costa başarılı.

38' Porto atağında Corona sağ kanattan ortaladı, ceza sahasının uzak köşesinde Diaz çok etkisiz vurdu.

GOL

44' Fabinho oyunu sağ kanada çevirdi, topla buluşan Milner arka direkteki Sadio Mane'yi gördü. Mane için kaleciyi geçen topa dokunmak kaldı ve skor 2-0.

..Ve İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Liverpool tehlikeli geldi. Mane sol kanattan bindirme yapan Robertson'ı gördü. Robertson çok sert vurdu ancak Costa gole izin vermedi.

51' Milner ortaladı, Portolu Corona kalecisi Costa'ya dönmek istedi fakat kafayla çevirdiği top Jota'nın önünde kaldı. Portekizli futbolcu, kaleci Costa'yı geçip, topu boş kaleye bırakmak istese de Costa ayaklarıyla golü önledi.

55' Jota ceza yayı üzerinde seken topa gelişine vurdu ancak Costa yine başarılı.

GOL

60' Jones ceza sahası sağında boş kalan Salah'ı gördü, Mısırlı kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Porto-Liverpool maçı hangi kanalda?

Estadio do Dragao'da oynanan Porto-Liverpool maçını Rushakem Sergei Karasev yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Porto-Liverpool ilk 11'ler:

Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Diaz, Taremi, Toni Martinez

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Diogo Jota, Sadio Mane