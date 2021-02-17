UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto ile Juventus kozlarını paylaşacak. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Porto, çıkışını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’lı İtalyan devi Juventus ise evine avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Porto - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Estadio do Dragao'da oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Porto - Juventus muhtemel 11'ler:

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Diaz, Taremi, Marega

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennier, Chiesa, Ronaldo, Morata

Porto'da hafif sakatlığı bulunan Otavio'nun durumu maç saatinde belli olacak. Juventus'ta ise Dybala, Arthur ve Ramsey sakatlıkları nedeniyle Portekiz deplasmanında forma giyemeyecek.