UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. 19'da Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı faul sonrası penaltı kazanan Porto, Sergio Oliveira'nın golüyle öne geçti. İlk 45 dakika konuk ekibin üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Juventus, Federico Chiesa ile 49'da eşitliği yakaladı, 63'te öne geçti. Dragao'da oynanan ilk maçı 2-1 Porto üstünlüğü ile biten maçın normal süresi aynı skorla Torino ekibi lehine sonuçlandı.

Nefes kesen maçta tur Porto'nun

Nefes kesen karşılaşmada çeyrek finalisti uzatma dakikaları belirledi. Skor perdesini açan Sergio Oliveira, 115'te attığı frikik golüyle takımına eşitliği getirdi. 117'de Adrien Rabiot ile yeniden öne geçen Juventus ise kalan dakikalarda gol bulamayınca yıkıldı. Sergio Conceicao yönetimindeki Porto, Juventus'a 3-2 mağlup olsa da deplasman golü avantajıyla toplamda 4-4'lük skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

70 dakika 10 kişi

Porto’da Mehdi Taremi, 52. ve 54. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. 70 dakika 10 kişi oynayan Porto, Juventus'un bitmek bilmeyen ataklarında kalesini gole kapattı, harika bir mücadeleyle çeyrek finale uçtu.

Merih Demiral, 120 dakika sahada kaldı

Taremi’ye ceza sahası içinde faul yaptığı gerekçesiyle Portekiz ekibinin ilk golünü attığı penaltıya neden olan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 120 dakika sahada kaldı.

Pepe'den yıllara meydan okuyan performans

2017/2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen, kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Porto'nun 38 yaşındaki stoperi Pepe, inanılmaz bir performans ortaya koydu ve takımının turu geçmesinde büyük pay sahibi olarak ön plana çıktı.

Yıllara meydan okuyan bir performans sergileyen, Juventus'un adeta tankıyla, topuyla saldırdığı anlarda hava toplarındaki kusursuz müdahaleleriyle takımını ayakta tutan Pepe, ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi.





Şampiyonlar Ligi’ne Liverpool - Leipzig ve Paris Saint-Germain - Barcelona arasındaki son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edilecek. İki karşılaşma da bugün TSİ 23.00’te başlayacak.