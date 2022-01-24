Porto ilk transferini gerçekleştirdi

Portekiz Premier Lig'inde ikinci ile arasında 6 puan fark olan Porto, ilk transferini Stephen Eustaquio'yu kiralayarak gerçekleştirdi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu FC Paços de Ferreira takımına CD Cruz Azul'dan 2.5 milyon avroluk rekor ücretle transder olmuştu.
Porto, Eustaquio'yu sezon sonuna kadar kiralasa da sezon sonunda satın alma opsiyonuna sahip.
Stephen Eustaquio Pacos Ferreira ile çıktığı 17 maçta 1 asist katkısı yaptı.
https://twitter.com/FCPorto/status/1485704570546307080?cxt=HHwWkICyie6bpJ4pAAAA