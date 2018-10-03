Porto-Galatasaray maç sonucu: 2-2

UEFA Youth League'nde Galatasaray'ın U19 ekibi Porto ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken 2. yarıda deyim yerindeyse gol yağmuru yaşandı. İlk olarak golsüz eşitliği bozan taarf Porto oldu ve 63. dakikada Joao Mario skoru 1-0'a getirdi.

Bu gole temsilicimizde kaptanlık görevini bu maçta üstlenen Recep Gül, 71'de yanıt verdi.





80.dakikada bu kez Porto'da Fabio Silva yeniden dengeyi bozdu. Tam maç 2-1 sona erecek derken Galatasaray'dan Atalay Babacan 90+5'te skoru belilrleyen golü kaydetti. Heyecanı yüksek maç 2-2 bitince galip gelen çıkmadı.