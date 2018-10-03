Porto-Galatasaray maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray, 2. hafta maçında Porto'ya konuk oldu. Karşılaşmada sayısız net pozisyondan yararlamayan Galatasaray, artık kronikleşen duran top hatasından kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 3 puanda kalırken, Porto 4 puana yükseldi. Schalke'nin de Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği haftada temsilcimiz 3 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

6'ncı dakikada Porto'da Telles'in kullandığı kornerde, Moussa Marega'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

9'uncu dakikada yine Telles korner kullandı. Bu kez ceza alanı üstündeki Brahimi'ye yerden sert bir pas gönderdi. Brahimi'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.

Galatasaray 13. gole çok yaklaştı. Savunmadan kısa paslarla çıkan temsilcimizde Onyekuru sağ kanattan ceza sahası üzerindeki Sinan Gümüş'ü topla buluşturdu. Genç oyuncu topun gelişine kaleyi gördü ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

16'ncı dakikada Galatasaray bir fırsat daha yakaladı. Belhanda'nın, ceza sahasının üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

24'üncü dakikada Maicon'un uzaktan denediği frikik tehlike yaratmadı.

26'ncı dakikada Porto gole çok yaklaştı. Jesus Corona, sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi, arka tarafa çevirdiği topu Brahimi gelişine kaleye yolladı, Muslera müthiş bir refleksle golü önledi.

SARI KART!.. 31. dakikada Ryan Donk, maçtaki ilk kartı gören isim oldu.

38'de Galatasaray maçtaki en net pozisyonu buldu. Belhanda ve Rodrigues'in paslaşmasında son olarak Nagatomo kaleciyle karşı karşıya kaldı... Japon futbolcu kaleci Casillas'ı geçemedi.

39'da Sarı-Kırmızılılar bir pozisyon da Onyekuru ile buldu. Nijeryalı futbolcu sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak yan ağlara takıldı.

SARI KART!.. 42. dakikada Eder Militao, sarı kart gören oyuncular arasına girdi.

SARI KART!.. 43. dakikada Serdar Aziz, rakibine yaptığı hareket sonrası kart gördü.

45'te Galatasaray bir pozisyondan daha yararlanamadı. Sinan Gümüş, yaklaşık 50 metre taşıdığı top sonrası çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldı. Şutunu kaleci Casillas kornere çeldi.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

Porto, 49. dakikada Marega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

SARI KART!.. Galatasaray'da Martin Linnes, sarı kart gören oyuncular arasına girdi.

SARI KART!.. Otavio, Fernando'ya yaptığı hareket sonrası, Porto'da sarı kart gören ikinci oyuncu oldu.

SARI KART!.. Kartlar üst üste çıkıyor. Porto'da bu kez de Danilo, Onyekuru'ya yaptığı hareket sonrası kart gördü.

68'de Ryan Donk'un yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Porto'da Corona'nın yerine Oliver Torres oyuna girdi.

74'te Belhanda'nın yerine Feghouli oyuna girdi.

76'ncı dakikada Gary Rodrigues sol kanattan topu taşıdı, Sinan Gümüş'le duvar oldu, penaltı noktasının üzerinden karşı karşıya topu üstten auta gönderdi.

79'da Sinan Gümüş, Feghouli'nin kullandığı duran topta ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

80'de Andre Pereira, Otavio'nun yerine oyuna dahil oldu.

84'te Mousa Marega, karşı karşıya pozisyonda Muslera'ya takıldı.

86'da Fernando'nun yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

90'ncı dakikada Porto, Andre Pereira, karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.

SARI KART!.. Maicon, 90. dakikada kart gören oyuncular arasına girdi.

Karşılaşma 1-0 Porto üstünlüğüyle sona erdi.

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İlk 11'LER:

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Brahimi, Marega

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş