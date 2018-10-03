Temsilcimiz Galatasaray, Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek galibiyetle başladığı Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda deplasmanda Porto’ya konuk oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11’ini sahaya sürdü.

Galatasaray’da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilk 11’de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto’ya karşı forma giyemedi.

Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başlangıç 11’inde oynattığı Mariano, Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli’yi yedek kulübesine çekti. Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11’de çıkan Eren Derdiyok ise Portekiz’e götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru ve Sinan Gümüş’e formayı verdi.

Feghouli yine yedek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Feghouli’yi yine yedek bekletti.

Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Spor Toto Süper Lig’de ilk kez 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11’de oynayan Feghouli, Porto maçında yine yedekler arasında yer aldı.

UEFA Gençlik Ligi maçı berabere bitti

Porto ile Galatasaray’ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakada mavi-beyazlı ekip, 63. dakikada Joao Mario’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 71 dakikada Recep Gül’ün kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Müsabakanın 80. dakikasında Porto, Fabio Silva’nın golüyle yeniden öne geçerken, Galatasaray 90 5. dakikada Atalay Babacan’ın golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Maç, bu skorla tamamlandı.