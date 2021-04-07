Şampiyonlar Ligi'nin son 16 Turu'nda tarih yazan ve Juventus'u eleyen Portekiz ekibi Porto, çeyrek finalin ilk kapışmasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile koronavirüs tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşacak. Kadrosunda eski Beşiktaşlı Pepe'yi bulunduran Porto, rakibine karşı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Porto, yediği 12 gole ise 7 golle karşılık verdi.

Porto - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak maçı hakem Mateu Lahoz yönetecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Porto - Chelsea muhtemel 11'ler:

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz

Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Mouhamed Mbaye ve Ivan Mercano'nun yanı sıra kart cezalıları Mehdi Taremi ile Sergio Oliveira, kritik maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise tek eksik sakatlığı bulunan Christian Pulusic. Fransız ön libero N'Golo Kante'nin durumu maç saatinde belli olacak.