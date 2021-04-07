Porto - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'da Juventus'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan ve tur biletini kapan Porto, çeyrek finalin ilk kapışmasında İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Peki, Porto - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 Turu'nda tarih yazan ve Juventus'u eleyen Portekiz ekibi Porto, çeyrek finalin ilk kapışmasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile koronavirüs tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşacak. Kadrosunda eski Beşiktaşlı Pepe'yi bulunduran Porto, rakibine karşı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Porto, yediği 12 gole ise 7 golle karşılık verdi.
Porto - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak maçı hakem Mateu Lahoz yönetecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Porto - Chelsea muhtemel 11'ler:
Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz
Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Mouhamed Mbaye ve Ivan Mercano'nun yanı sıra kart cezalıları Mehdi Taremi ile Sergio Oliveira, kritik maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise tek eksik sakatlığı bulunan Christian Pulusic. Fransız ön libero N'Golo Kante'nin durumu maç saatinde belli olacak.