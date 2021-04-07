Porto - Chelsea (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'da Juventus'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan ve tur biletini kapan Porto, çeyrek finalin ilk kapışmasında İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanıyor. Porto - Chelsea maçının skor takibi fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 Turu'nda tarih yazan ve Juventus'u eleyen Portekiz ekibi Porto, çeyrek finalin ilk kapışmasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile koronavirüs tedbirleri kapsamında İspanya'nın Sevilla kentindeki Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşıyor.
Porto: Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Uribe, Otavio; Tecatito, Luis Diaz, Marega.
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Werner.