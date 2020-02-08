Portekiz Premier Lig’de 54 puan ile lider durumda yer alan Benfica, 47 puanlı Porto’ya konuk olacak. Ligde 16 haftadır üst üste kazanan Benfica, ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Porto karşısında yaşamıştı. Ev sahibi ekip, Porto’yu mağlup ederek rakibi ile aradaki puan farkını 10’a çıkararak şampiyonlukta bir adım daha atmak istiyor.

Porto’nun bu mücadeledeki amacı ise rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 4’e indirip, Benfica’ya ligdeki ikinci yenilgisini de yine kendisi tattırmak.

Porto - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak. Zorlu maç S Sport 2 ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Porto - Benfica muhtemel 11'ler:

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Marcano, Telles, Oliveira, Pereira, Uribe, Corona, Marega, Soares

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ferro, Dias, Grimaldo, Pizzi, Pires, Weigl, Cervi, Rafa, Vinicius

Porto'da hafif sakatlıkları bulunan Danilo, Pepe ve Aboubakar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Benfica'da ise sakatlığı süren Jardel, kritik 90 dakikada forma giyemeyecek.