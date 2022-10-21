Porto - Benfica maçı iddaa oranları

Portekiz Premier Lig’de Benfica’nın Porto’ya konuk olacağı bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Porto’da Pepe’nin yokluğu en dikkat çekici kısım. Tecrübeli oyuncunun olmayışı Benfica karşısında ciddi savunma hatalarına yol açabilir.

Porto sezona iyi bir giriş yaptı. Ligde yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan mavi-beyazlı ekip, Benfica’yı Dragao’da ağırlayacak. Porto Benfica’ya karşı oynadığı son 5 iç saha karşılaşmasında mağlubiyet almadı. Benfica ise Porto’ya deplasmanda diş geçiremiyor olsa da skor bulma konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

PORTO - BENFICA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşmalarından biri konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Porto’nun galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %21’i, bu karşılaşmada Porto’nun galip gelebileceğini düşünüyor.

Porto en çok golü 40-50 dakikaları arasında buluyor. Ev sahibi ekip ilk yarılara nazaran ikinci yarılarda daha baskın ve daha üretken bir oyun sergiliyor. Benfica’nın en çok gol yediği dakikalar ise 80-90 dakikaları arasında. Benfica’nın yediği gollerde rehavete çok fazla rastlayabilirsiniz. Benfica için ise en çok golü 40-50 dakikaları arasında bulduğunu söyleyebiliriz. Porto’nun benzeri bir grafiğe sahip olan konuk ekip, ligin en golcü takımı konumunda. Porto’nun en çok gol yediği dakika aralığı ise 40-50 dakikaları olması çok dikkat çekici bir nokta. 40-50 dakikaları arasında gol atabilen Porto aynı zamanda bu zaman aralığında kalesinde gol de görüyor.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler

- Porto , ligde oynadığı son 38 maçının 33'ünü kazandı.

- Benfica , ligde oynadığı son 7 deplasman maçında kalesini gole kapattı.

- Porto , ligde oynadığı son 9 iç saha maçının 8'inde en az 3 gol attı.

- Porto , ligde oynadığı son 9 iç saha maçının 8'inde hem devre arası hem de maç sonu galibiyeti elde etti.

- Benfica , ligde oynadığı son 10 maçının 9'unu kazandı.

- Porto'nun evinde oynadığı son 9 maçın 8'inde 2.5 üst oldu.

- Porto , Benfica'ya karşı oynadığı son 9 maçında tüm turnuvalarda yenilmedi.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini

Dragao’da bir klasiğe daha tanıklık ediyoruz. Porto hem Avrupa’da hem de ligde iyi bir grafik sergiliyor. Bu karşılaşma öncesi Pepe’nin olmayışı teknik heyetin canını biraz sıkmış olabilir. Pepe’nin yokluğu savunma anlamında ciddi problemler yaratırken, Benfica açısından olumlu bir gelişme sayılabilir. Porto’nun kendi seyircisi önünde güçlü hücum hattıyla en az 1 gol bulabileceği görüşündeyim. Konuk ekip Benfica ise ligde rakibi Porto’nun 3 puan önünde liderlik koltuğunda. Benfica aynı zamanda ligin en skorer takımı olarak dikkat çekiyor. Benfica’nın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı goller izleyebileceğimiz bir karşılaşma bekliyorum.