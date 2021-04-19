Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddedenlerin arasına Portekiz ekibi Porto da dahil oldu.

Porto Başkanı Pinto da Costa, kurucu üyelerden biri olarak Avrupa Süper Ligi'ne yapılan daveti UEFA'ya ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun ilkelerine aykırı olduğunu düşündükleri için reddettiklerini açıkladı.

Costa konuyla ilgili, "Bazı kulüplerden gayri resmi bağlantılar vardı, ancak iki nedenden dolayı fazla dikkat etmedik. Birincisi, Avrupa Birliği, örneğin NBA 'de olduğu gibi kapalı bir olay devresine izin vermiyor. Portekiz Futbol Federasyonu buna karşı olduğu için ve UEFA'nın bir parçası olarak, Avrupa Birliği ve UEFA'nın ilke ve kurallarına aykırı hiçbir şeye katılamayız. Bu ileriye giderse, hakkında çok şüphe duyduğum bir şey olursa, UEFA bitmeyecek ve delilleri olmaya devam edecek. UEFA tarafından düzenlenen etkinliklerin resmi etkinlikler olduğu kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi'ni reddeden 5. kulüp

"Olmak ya da olmamakla ilgilenmiyoruz" diyen Porto Başkanı, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve daha uzun yıllar devam etmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından Porto, Avrupa'da yeni kurulan turnuvayı reddeden Paris Saint Germain, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig'in ardından 5. kulüp oldu.