Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey’yi kadrosuna kattı

Portekiz ekibi Porto, İngiltere’nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey’yi transfer etti. Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

02 Eylül 2020, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey’yi kadrosuna kattı

Portekiz ekibi Porto, İngiltere’nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey’yi transfer etti. Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

 Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti. Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United’ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

AA

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