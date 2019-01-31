NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, Portland'da Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup etti.

Portland'da Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve CJ McCollum 30 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Utah'da Donovan Mitchell'ın 22 sayı, 4 ribaundluk performansı yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 126 - Charlotte Hornets: 94

Miami Heat: 89 - Chicago Bulls: 105

New York Knicks: 90 - Dallas Mavericks: 114

Minnesota Timberwolves: 99 - Memphis Grizzlies: 97

New Orleans Pelicans: 99 - Denver Nuggets: 105

Washington Wizards: 107 - Indiana Pacers: 89

Sacramento Kings: 135 - Atlanta Hawks: 113

Portland Trail Blazers: 132 - Utah Jazz: 105

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