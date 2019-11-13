Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçiren ve Batı Konferansı’nda finale kadar yükselen Portland bu yıl ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Zach Collins, Jusuf Nurkic ve Pau Gasol’ü sakatlığı kurban veren Oregon ekibi Damian Lillard’ın eline bakıyor. Toronto ise 5 maçlık deplasman serisinin üçüncü maçında iddialı geldiği Los Angeles’ta Clippers’a 98-88 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 90 sayı altında skor üretti. Yine de Doğu’da üçüncü sıradalar ve savunma anlamında bir NBA takımına göre az sayı yiyebiliyorlar.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Toronto bu sezon şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet aldı.

- Toronto aldığı bu 7 galibiyetin 5’inde ilk yarıları da önde kapattı.

- Toronto’nun bu sezon çıktığı 10 maçın yalnızca 1 tanesi uzatmaya gitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %47’ten fazlası Portland’ın maçı kazanacağını düşünüyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Alt/Üst 214,5 oyununda baremin aşılması yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %24’ü maçta en azından 215 sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU SERKAN ÇALIŞIR NE DİYOR?

Dünkü maçta Batı Konferasındaki rakibi Sacramento deplasmanında ikinci yarıdaki kötü oyunuyla kaybeden Portland, bu kez Doğu’nun kuvvetli ekiplerinden Toronto karşısında. Bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini son maçta uzatmalarda Atlanta Hawks karşısında alan Portland’da Zach Collins’in sakatlığı devam ediyor. Rodney Hood’un durumu maç saatinde belli olacak. 5 maçlık deplasman serisinin 4. maçında olan Toronto, ilk 2 maçı aldıktan sonra LA Clippers’a kaybetti. Son 6 günde 4. maça çıkacaklar. Ev sahibi de yoğun bir dönemden geçiyor. Ne kadar profesyonel olsalar da yorgunluk emareleri olacaktır. Maçta 226,5’tan az sayı olacağını düşünüyorum.



