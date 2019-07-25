Monaco'ya transferi an meselesi olan Silva dizindeki tendon problemi nedeniyle sağlık kontrolünü geçemedi. Oyuncunun yıllık ücreti ve menajer Mendes'in komisyonu konusunda da sıkıntı var. İtalyan cephesi de yaşanan bu kaosa rağmen Silva'nın Monaco'ya imza atacağına ve Falcao'nun G.Saray'a geleceğine emin.

Radamel Falcao / ARTILAR-EKSİLER

Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun Galatasaray'a transferini yorumladı. Oyuncunun Türkiye'ye gitmesi halinde oluşacak artıları ve eksileri yazdı.

ARTILAR

Tutkulu taraftar ile oluşacak bağ.

Terim'in oyunu, onunla gol yollarında zorlanmaz.

Şampiyonlar Ligi faktörü.

EKSİLER

Türkiye'deki sert oyun.

Türkiye'nin en büyük 5 lig arasında olmaması

(Sabah)