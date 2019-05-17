Portekizliler duyurdu: Iker Casillas futbolu bırakıyor!

Geçtiğimiz haftalarda takımı Porto'nun antrenmanı sırasında kalp krizi geçirerek herkesi korkutan İspanyol file bekçisi Iker Casillas, kaldırıldığı hastanede yapılan başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuşmuş ve taburcu edilmişti. Portekiz basını ise 37 yaşındaki kaleciyle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesi, efsanevi eldivenin sağlık nedenleriyle aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırma kararı aldığını belirtirken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını duyurdu. Öte yandan Porto ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Casillas'a kulüp içinde başka bir görev verileceği öğrenildi.

Casillas'tan açıklama!

Çıkan haberler üzerine resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Casillas ise "Emekliye ayrılacağım gün, elbet gelecek ve o zaman bunu size duyuracağım. Şimdilik sadece sakin olun. Dün Dr. Felipe Macedo ile bir görüşme gerçekleştirdik ve her şey güzel gidiyor. Sizinle bu harika haberi paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.