Portekiz basınında yer alan haberine göre Estoril, Porto maçının ertelenmesi için Portekiz Futbol Federasyonu'na başvurdu. Daha önce Belenenses-Benfica maçı için verilen 'oynansın' kararının ardından atılacak adım merakla bekleniyor.

Futbol sahalarında ender rastlanan olay

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında yaşandı. Maça ev sahibi ekip 14 oyuncusunun corona virüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı. Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Alejandro Grimaldo'nun 48. dakikada sakatlanmasıyla Belenenses 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.

Mücadele Benfica'nın 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.