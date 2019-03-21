Portekiz’den son iddia: Toze

Portekiz basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Fenerbahçe’nin Boavista’nın sol kanat oyuncusu Matheu İndio için gözlemcilerini gönderdiğini yazmıştı.

Dün bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Lacivertli ekip, Başakşehir ile birlikte Guimaraes’in yıldızı Toze’ye kancayı taktı.

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için iki Türk takımının da Guimaraes’ten çok daha cazip bir teklif sundukları iddia edildi.

Toze bu sezon 28 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.