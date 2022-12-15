Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan ülkelerden bir tanesi de Portekiz oldu. Özellikle teknik direktör Fernando Santos yönetiminde beklentilerin bir hayli altında kalan Avrupa temsilcisi, kupaya çeyrek finalde veda etti. Özellikle turnuvanın sürpriz takımı Fas karşısında alınan bu yenilgi sonrasında Santos ile de yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın yerine ise kimin geleceği merak konusuydu.





Teklifi kabul etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınından La Gazetta dello Sport’ta, Jose Mourinho'nun, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan teklif aldığını iddia etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mourinho'nun da teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Geçen sezon Roma'da Konferans Ligi'ni kazanan Mourinho, şimdi ise milli takım seviyesinde görev yapmak istiyor.