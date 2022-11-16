Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarına başlayan Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes arasındaki soğukluk kriz oluşturdu. İşte detaylar...

Verdiği röportaj arkadaşlarının tepkisini çekti

Geçtiğimiz gün Talk TV'de Piers Morgan'a çarpıcı açıklamalar yaparak Manchester United'ta deprem etkisi yaratan Cristinao Ronaldo, kulüp yönetimi ve takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bugün röportajın ikinci bölümü de yayınlanırken, Bruno Fernandes ile karşılaşan Ronaldo takım arkadaşının soğuk davranışları ile karşılaştı.





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Takım arkadaşlarından beklenmedik hareket

Yayınlanan röportajın ardından Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları, yıldız futbolcuyu Manchester United oyuncularının yer aldığı whatsapp grubundan çıkardı.

Antrenmanda soğuk rüzgar

Portekiz Milli takımı ile Katar'da bulunan Ronaldo'ya milli takımdaki arkadaşlarının da soğuk tavırları gözlerden kaçmamıştı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıkmış, Cristiano Ronaldo'nun, Joao Cancelo'yu Joao Felix'e yaptığı sert hareket nedeniyle uyardığı ortaya çıktı.

Ronaldo ve Fernandes karşı karşıya

2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes karşı karşıya geldi. İkilinin arasındaki soğuk tokalaşma sosyal medyaya damga vurdu.

Federasyon ve Bakanlık teknik direktörü aradı

Öte yandan Cristiano Ronaldo'ya gösterdiği tavır ile gündeme gelen Bruno Fernandes için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre olayın sosyal medyada dünya gündemine oturması ile harekete geçen Portekiz Futbol Federasyonu ve Portekiz Spor Bakanlığı, Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bruno'nun gönderilmesini destekleyecekler

Yapılan telefon görüşmesinde federasyon ile bakanlık cephesi, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'a, Bruno Fernandes'in kadrodan çıkarılması durumunda kendisini destekleyeceklerini ve bu kararın arkasında duracaklarını belirtti. (Ajansspor)







