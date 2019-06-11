EURO 1988’de mutlu sona ulaşan Portekiz, bir sonraki kupa için 28 yıl bekledi. Kırmızı-Yeşilliler, Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da, finalde ev sahibini 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Portekiz, 3 yıl sonra yine büyük bir başarıya imza attı. İlk kez düzenlenen Uluslar Ligi’nde Hollanda ile kupa için kapışan Santos’un öğrencileri, Guedes’in tek golüyle zafere uzandı. Portekiz, böylece hem turnuvanın ilk şampiyonu ünvanının hem de 10 milyon 500 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.

EURO 2020’ye etkisi

Uluslar Ligi’ni kazanan Portekiz’in bu başarısı, EURO 2020 için bir anlam ifade etmiyor. Avrupa Şampiyonası’na gidecek 24 takımın 20’si, eleme grupları sonunda netleşecek. 4 takım ise, eleme gruplarında başarı sağlayamayan ancak Uluslar Ligi’nde gruplarında ilk 2 sırayı alıp finallere gidemeyen ekiplerin oynayacağı Play-Off maçları sonucunda belli olacak.