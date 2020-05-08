Portekiz'de aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura ile Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma arasındaki tartışmalar büyüyor.

Tartışma ilk olarak Ventura'nın "Sağlık ve kamu otoritesi kurallarına uymayan Roman toplumunun çoğunluğu için özel muhafaza planı" önerisini sunma girişimiyle başlamıştı.

Aktivist Olga Mariano, Ventura'nın sadece Hitler zamanında olan bir oyunu oynadığını belirtti. Sonrasında ise Quaresma, Andre Ventura'yı ırkçı popülizm yapmakla suçlamış ve insanlığa ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Quaresma'nın yorumu sonrası Ventura, "Milli takımın bir oyuncusunun siyasete karışması talihsiz" açıklamasını yaptı.





"Futbol programında yorum yaptığını unutuyor"

Bundan sonra ise Ricardo Quaresma çok daha sert ifadelerle karşılık verdi ve "Bay Ventura'nın cevabını gördüm. Dürüst olmak gerekirse pek ciddiye almadım. Çünkü oyuncuların siyasete karışmaması gerektiğini söylüyor. Futbol hakkında yorumlar yaptığını unutmuş" dedi. Ventura, televizyonda futbol alanında yorumculuk yapmış bir isimdi.

"Çingene olan bir babam ve Afrikalı olan bir annem var"

Sonrasında eşi Daphne ile birlikte açıklamalarda bulunan Quaresma, "Bay Ventura'ya daha fazla cevap vermek istemiyorum ama Portekiz'de vergi ödüyorum ve bu yüzden de görüş bildirme hakkına sahip olan bir vatandaşım. Bu konunun ve ırkçılığın sona ermesini istiyorum. Bu yorumları duymak benim için zor. Çingene olan bir babam ve Afrikalı olan bir annem var. Ventura'nın bu durumdan daha fazla beslenmesini sağlamayacağım" dedi.

Sonrasında Ventura, Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaparak, "Ricardo Quaresma, bana saldırmak yerine Roman topluluğunu diğer tüm vatandaşların uyduğu kurallara duyarlı olmasını sağlasın ki o zaman belki de çoğu Portekizli onu daha iyi anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.