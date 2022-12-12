Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.





2 maçta yedek oturdu, Portekiz elendi

Son 16'da 6-1 kazanılan İsviçre mücadelesinde teknik direktör Fernando Santos'un yedek bıraktığı Ronaldo, Fas karşısında da yedek soyundu ve 51'de oyuna girdi.

Gözyaşlarına boğuldu

Ronaldo, maçın bitmesiyle birlikte dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Boşta olan 38 yaşındaki oyuncunun kulüp ve Milli Takım kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.

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'Hemen istifa etmeli'

CR7'nin kardeşi Aveiro, "Bir adamı öldürdünüz. Bir takımı öldürdünüz. Bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos hemen istifa!" derken, süperstarın 41 yaşına geleceği 2026 Dünya Kupası'nda da oynayabileceğine dair bir paylaşımda da bulundu.

Figo: ‘Fernando Santos'a yazar’

Figo ise "Dünya Kupası'nı Ronaldo yedekteyken kazanamazsınız. İsviçre'ye karşı harika bir sonuç aldık ama Ronaldo'yu yedek bırakmak bir hata. Bu mağlubiyet teknik ekip ve Fernando Santos'a yazar" ifadelerini kullandı. Manchester United'la yollarını ayıran ve yeni durağı merak konusu olan Ronaldo'nun, Katar'da kaldığı ve Dubai'de ailesiyle birlikte bir süre tatil yapacağı öğrenildi.





Santos: Pişman değilim

2014'ten beri Portekiz'in başında olan Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu ikinci kez yedek bırakmasıyla ilgili olarak, "Pişman değilim" yorumunda bulundu. Santos, "Bu kararımın takım üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu anda en çok acı çeken Ronaldo ve benim. Geleceğimi başkanla oturup konuşacağız" diye konuştu. 68 yaşındaki teknik adamın görevine son verileceği konuşuluyor. Santos şu ana kadar ülkesiyle EURO 2016'yı ve 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazanırken, 2017'deki Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.

FEDERASYON BAŞKANI ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Tüm bu gelişmeler sonrası Ronaldo’nun milli takımdaki geleceği merak konusu olurken Portekiz Futbol Federasyonu flaş bir toplantı kararı aldı.

SANTOS’UN GELECEĞİNE KARAR VERİLECEK

Portekiz gazetesi Record’un ‘Karar zamanı’ başlıklı haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Soares Gomes da Silva, milli takım teknik direktörü Fernando Santos’un geleceğine karar vermek için acil bir toplantı çağrısı yaptı.

KATAR’DAKİ KARARLARI SORULACAK

Habere göre yapılacak toplantıda Ronaldo’nun yedek bırakılması başta olmak üzere Fernando Santos’a 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki kararları ve performansı sorulacak.









GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Yapılacak toplantıda Fernando Santos’un görevine son verilmesi de dahil olmak üzere birçok seçeneğin masada olduğu ifade edildi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)