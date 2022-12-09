2022 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistin belli olduğu İsviçre-Portekiz maçı öncesinde Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'tan sürpriz bir karar geldi. Santos kritik maçta Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından Ronaldo'nun gösterdiği tepki deprem etkisi yarattı.





6 GOLLÜ ZAFER

Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İsviçre ile karşılaştı. Ronaldo'nun yerine maça 11'de başlayan Goncalo Ramos hat-trickle maça damga vururken diğer goller Pepe, Raphael Guerreiro ve Rafael Leao'dan geldi. 6-1'lik skorla sona eren maçta İsviçre'nin tek golünü ise Akanji attı.

RAMOS MAÇA DAMGA VURDU

Ronaldo yerine 11'de başlayan Goncalo Ramos oldu. 21 yaşındaki genç futbolcu golleriyle damga vurduğu gecede birçok rekora adını yazdırdı.

Bilmen gereken her şey: İngiltere v Fransa





RONALDO 14.5 YIL SONRA YEDEK KALDI

Portekiz, rakibini farklı mağlup ederken maçın en çok konuşulan olayı ise Ronaldo'nun milli takımda tam 14.5 yıl sonra yedek bırakılması oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı.

TAKIM SEVİNİRKEN O SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Portekiz çeyrek final biletini alırken, maç sonu gözler Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi. Bütün takım tribünlerle kutlama yaparken, Ronaldo tek başına soyunma odasının yolunu tuttu.

SAVUNMA İÇİN YEDEK BIRAKILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Portekiz basınında yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun neden ilk 11'de yer almadığı ortaya çıktı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, savunma kurgusuna uymadığı için yedek bıraktığı öne sürüldü. Ronaldo'nun özellikle savunma çizgisini bozduğunun altı çizildi.





GEORGİNA’DAN OLAY SÖZLER

Tüm futbol dünyası Cristiano Ronaldo’nun yedek bırakılmasını konuşurken en çarpıcı yorumlardan biri maçı tribünlerden takip eden Georgina Rodriguez’den geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisi mücadeleyi çocukları ve arkadaşlarıyla locadan izlerken maçtan sonra Instagram’dan yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

‘11 FUTBOLCU MİLLİ MARŞ SÖYLERKEN GÖZLER SENİN ÜZERİNDEYDİ’

Maçın ardından basın mensuplarının Ronaldo’nun fotoğrafını çektiği anların görüntüsünü de paylaşan Rodriguez, "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin (Ronaldo) üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.





BAVULLARINI TOPLAYIP KATAR'I TERK ETME KARARI ALDI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Cristiano Ronaldo, hayati öneme sahip İsviçre maçından sonra ilk 11'de oynamadığı için bavullarını toplayıp Katar'ı terk etme kararı aldığı belirtildi.

MAÇTAN SONRA SANTOS'LA GÖRÜŞTÜ

İsviçre maçından sonra Portekiz Teknik Direktörü Santos'la gergin bir görüşme yapan Ronaldo, yedek kaldığı için büyük tepki gösterdi. Oynamama kararından memnun olmadığını belirten ve duruma çok sinirlenen Ronaldo hemen bavullarını toplayıp Dünya Kupası'nı terk etme kararı aldı.





MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNEREK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Fakat habere göre daha sonra sakinleşen Cristiano Ronaldo, takımı düşünerek ve ülkesinin başarısını öfkesinin önüne koyarak fikrini değiştirdi. Dünya kamuoyu önündeki popülerliğini düşünen Ronaldo, alacağı kararla Portekiz Milli Takımı üzerinde negatif bir etki yaratmamayı seçti.

'YEDEKLERLE ANTRENMANA ÇIKMADI'

Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun, İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu. Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Ronaldo'nun bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YALANLAMA GELDİ

Çıkan haberler üzerine Portekiz Futbol Federasyonu resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Ronaldo'nun milli takımı bıraktığını yalanladı. Portekiz Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

'Bugün, Cristiano Ronaldo'nun, teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesi sırasında milli takımı bırakma tehdidinde bulunduğu haberleri yapıldı. Portekiz Futbol Federasyonu olarak milli takım kaptanı olan Cristiano Ronaldo'nun Katar'da böyle bir tehditte bulunmadığını belirtiriz.

Cristiano Ronaldo, milli takımı ve ülkesine hizmetinde her gün eşsiz bir performans sergiliyor, bu da saygı duyulması gereken ve milli takıma olan sorgulanamaz bağlılık derecesini kanıtlıyor.

Bu arada, Portekiz'in en çok forma giydiği oyuncusunun adanmışlık derecesi (Gerekirse yedek kalarak) 2022 Dünya Kupası'nın 16. turunda İsviçre'ye karşı kazanılan zaferde bir kez daha gözler önüne serildi. Milli takım oyuncuları, antrenörler ve federasyon, ilk günden beri olduğu gibi, Portekiz'in bir Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi başarıyı elde etmeye giden yolda tamamen kararlı ve heveslidir.' denildi.





RONALDO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Kupası'nda Portekiz'in İsviçre'yi farklı yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ronaldo'nun bavulunu toplayıp, kamptan ayrılığı iddialarına Portekiz Futbol Federasyonu'ndan sonra bir de yıldız oyuncunun kendisinden açıklama geldi. Portekizli dünya yıldızı Ronaldo; 'Dış güçler tarafından kırılamayacak kadar birleşmiş bir grup. Herhangi bir düşman tarafından korkutulamayacak kadar güçlü bir ulus. Bize inanın. Haydi Portekiz.' dedi...





SANTOS'TAN AÇIKLAMA: YEDEK KALMA KARARINDAN MEMNUN OLMADI

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo'nun yedek kaldığı için milli takımı bırakma tehdidinde bulunduğu iddialarıyla ilgili, "İsviçre maçından önce Ronaldo ile konuştum. İlk 11'de düşünmediğimi ama maç içinde çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim. Tabii ki memnun olmadı ve bunu sorguladı. Daha sonrasında durumu kabul etti ve normal bir konuşmaydı."

'RONALDO MUTSUZ'

'Ronaldo mutsuz mu? Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu.'

''AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ'

'Asla Cristano Ronaldo, milli takımdan ayrılmak istediğiyle ilgili bir şey söylemedi. İsviçre maçında olmayışının tek sebebi taktiksel seçim. Bunu zaten konuştuk. Kamuoyunun aksine bu durumu çok normal karşıladı.'

(Fanatik.com.tr Dış Haberler)