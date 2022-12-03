Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın grup aşamaları dün akşam oynanan son karşılaşmaların ardından sona erdi. Son 16 Turu'na yükselen takımlar belli olurken H grubunda oynanan Portekiz-Güney Kore ve Gana-Uruguay maçları nefes kesti. Portekiz'in Güney Kore'ye mağlup olmasıyla Gana'yı mağlup eden Uruguay'ın elenmesi büyük sürpriz olarak adlandırılırken G grubunda da kupanın favorisi olan Brezilya'nın Kamerun'a mağlup olması şaşkınlık yarattı. Eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın maça damga vurduğu karşılaşmadan Afrika Aslanları 3 puan çıkarsa da yeterli olmadı.

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URUGUAY YIKILDI

Güney Kore'nin Portekiz'e geç attığı gol, Uruguay'ın Dünya Kupası'na erken vedasına neden oldu. Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen atılan gol sayısı farkıyla turnuvaya veda eden Uruguay'da maç sonu hüzün ve öfke hakimdi. Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, maçın hakemi Daniel Siebert ve ekibine son düdük ile birlikte Dünya Kupası'nda pek görülmemiş sertlikte bir tepki gösterdi. Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin son dakikalarda gelen golle Portekiz'i mağlup etmesi sonucunda adeta yıkıldı.

Güney Kore'nin golü, puan ve averajları eşitlese de atılan gol sayısındaki üstünlük ile Asya temsilcisini son 16 turuna taşırken Uruguay'ı ise turnuva dışında bıraktı. Uruguay'da vedanın üzüntüsünü en derin şekilde hisseden isimlerin başında Luis Suarez geldi. Suarez, Güney Kore'nin gol haberi sonrasında kenarda büyük bir endişe yaşamıştı. Benzer duygular, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'da da hakimdi. Uruguay'ın Gana mücadelesinde Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira forma giyemezken Trabzonsporlu Maxi Gomez ise 80. dakikada oyuna dahil olmuştu.

ABOUBAKAR'IN MÜKEMMEL VEDASI

Brezilya son 16 biletini garantilemiş, Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyordu. Bu nedenle Afrika ekibi, Sambacılar'ı devirerek, Sırbistan-İsviçre karşılaşmasının sonucunu beklemeyi amaçlıyordu. Karşılaşma uzun bir süre golsüz devam ederken, mücadelenin uzatma anlarına girildi. 'Maç bitti' denirken, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sırbistan karşılaşmasında olduğu gibi sahneye çıktı ve harika bir kafa vuruşuyla Kamerun'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak. Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK

Hollanda – ABD

Arjantin – Avustralya

4 ARALIK

Fransa – Polonya

İngiltere – Senegal

5 ARALIK

Japonya – Hırvatistan

Brezilya – Güney Kore

6 ARALIK

Fas – İspanya

Portekiz - İsviçre





Yazarımız Erman Özgür'ün dün akşam H grubunda oynanan maçlarla ilgili yorumu ise şöyle;

GERİLİM FİLMİ

Kontrollü ve kısır geçen ilk 20 dakikanın sonunda Kudus, çabukluğu ile penaltıyı kazandırıp adeta maçın fitilini ateşledi. Gana'nın maçın kırılma anında Andre Ayew ile kaçırdığı daha doğrusu Uruguay kalecisi Sergio Rochet'in kurtardığı penaltı ile adeta uyuyan devi uyandırdı. Luis Suarez'in yardımcı, Giorgian De Arrascaeta'nın ise başrolde olduğu pozisyonlarda gelen 2 gol, Uruguay için büyük bir avantaj ile soyunma odasına gitmek anlamına geliyordu. Maçın 2. yarısı Gana'nın çok adamla rakip kaleye gelme çabası ve Kamal'ın da etkisiyle daha geniş alanda oynandı. Nunez için bulunan boş alanları değerlendiremeyen Uruguay için bu pozisyonların değeri maç sonunda anlaşıldı.





Gomez 80'de oyuna girdi

Galatasaray'dan Muslera ve Torreira yine yedek beklerken Trabzonsporlu Maxi Gomez, 80'de oyuna girdi. Gana maçı özelinde Rochet, Suarez ve golleri atan De Artascaeta'nın öne çıktığı maçı kazandılar kazanmasına ama Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesi ile bu galibiyet ancak güzel bir anı olarak kaldı. Açıkçası İspanya örneğinde olduğu gibi çıkmayı garantileyen Portekiz'in de kendisinden daha zayıf Kore'ye mağlup olması, Almanya'dan sonra benzer bir senaryoyla Uruguay'ın da elenmesine sebep oldu