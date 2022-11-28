Portekiz-Uruguay TRT 1 canlı izle (Portekiz-Uruguay canlı yayın)

Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Gana'yı 3-2 mağlup eden Cristiano Ronaldo önderliğinde Portekiz, 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahada. Lusail Stadı'nda oynanan Portekiz-Uruguay maçını İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor. TRT 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Gruptaki diğer maçta Güney Kore ile Gana kozlarını paylaştı. Eğitim Şehri Stadyumu'nda, İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelede Gana'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Mohammed Salisu, 34 ve 68. dakikalarda Mohammed Kudus kaydetti. Güney Kore'nin golleri ise 58 ve 61. dakikalarda Gue Sung Cho'dan geldi. H Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.

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Portekiz-Uruguay ilk 11'ler:

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Ruben Neves, Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Olivera, Bentancur, Valverde, Vecino, Darwin Nunez, Cavani

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, 2018 Rusya Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaşmış, Uruguay, 2-1 kazanarak çeyrek final biletini alan taraf olmuştu.



