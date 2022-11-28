Portekiz - Uruguay maçı iddaa oranları

Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, Güney Kore ile 0-0 berabere kalarak Katar'daki Dünya Kupası serüvenine başlayan Uruguay'la kozlarını Lusail'deki Iconic Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçen golü, Bruno Fernandes'in 2 asistiyle Gana engelini 3-2 aşan Portekiz, Katar'daki Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Gana karşısında Ruben Dias'ın stoper partneri olarak izlediğimiz Danilo Pereira antrenmanda sakatlandı ve grup aşamasını büyük ihtimalle kapattı. Dias'ın yanında bu kez 39'luk Pepe olacak. Orta alanda da küçük bir değişiklik yapılacak... Oyuna girdikten sonra hücuma hareket getiren Rafael Leao'yu bu kez ilk 11'de görebiliriz. Bu gerçekleşirse Otavio yedekte bekler; Bruno Fernandes'i Bernardo Silva ve Ruben Neves ile birlikte orta saha denkleminde izleriz. Tabii ki Cristiano Ronaldo hücumun en ilerisinde forma giymeye devam edecek. Leao ve Joao Felix en büyük yardımcıları olacak.

Güney Kore ile golsüz berabere kalıp turnuvadaki serüvenine başlayan Uruguay'da ise, TD Diego Alonso'nun Fernando Muslera ve Edinson Cavani gibi önemli profilleri yedek bırakması şaşırtmıştı. Güney Amerika'dan gelen haberlere bakılırsa Alonso, Portekiz karşısında da tercihlerine sadık kalmaya devam edecek. Alonso; "Portekiz'in iyi bir kadrosu var ancak bizim de çok iyi silahlarımız var..." dedi. Kalede yine Sergio Rochet olacak. Stoperde "Godin & Gimenez" ortaklığı muhafaza edilecek. Orta alandaki denkleme Nicolas de la Cruz ya da Galatasaraylı Lucas Torreira eklenir mi diye beklerken, "Valverde, Bentancur & Vecino" üçlüsü ile oynamayı sürdürmeleri bekleniyor. Hücum merkezinde Luis Suarez forma giyecek; Darwin Nunez kanattan destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz son 7 maçının 5'ini kazandı! Sahadan mağlup ayrıldığı 2 maçta rakiplerine gol atamadı.

- Uruguay son 8 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı. Gol yenmeyen 7 maçın 5'inde Sergio Rochet 90 dakika kaledeydi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu! %31'lik kesim Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarından Uruguay karşısında 3 puan bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI NECATİ ALBAYRAK'IN "GÜNEY KORE-GANA" YORUMU

Dünya Kupası'ndaki son 5 maçını kazanamayan Gana, bu karşılaşmayı da kaybetmesi durumunda üst üste iki turnuvaya grup aşamasında veda etmiş olacak. Bu yüzden oyuncuların mental olarak riske hazır oldukları bir karşılaşma. Güney Kore ise Uruguay karşısında savunmasıyla ön plandaydı. Bugün de benzer bir performans ortaya koyacaklardır. Kısır bir maç bizi bekliyor. "2.5 ALT" ideal tercih olacaktır.