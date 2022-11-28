Portekiz-Uruguay maçı CANLI (2022 Dünya Kupası H Grubu)

Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Gana'yı 3-2 mağlup eden Cristiano Ronaldo önderliğinde Portekiz, 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahada. Gruptaki diğer maçta Gana, Güney Kore'yi 3-2 devirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Alireza Faghani ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Ronaldo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Carvalho'nun gelişine yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

8' Fernandes'in ceza sahası dışından şutu kalenin solundan dışarı gitti.

12' Olivera'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gimenez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

33' Bentancur, Portekiz savunmasının arasına daldı, çalımla çıktı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda kaleci Costa gole izin vermedi.

Portekiz-Uruguay 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda oynanacak Portekiz-Uruguay maçını İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Portekiz-Uruguay ilk 11'ler:

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes, Ruben Neves, Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Olivera, Bentancur, Valverde, Vecino, Darwin Nunez, Cavani

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, 2018 Rusya Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaşmış, Uruguay, 2-1 kazanarak çeyrek final biletini alan taraf olmuştu.