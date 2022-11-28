Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaşacak. İlk maçında Gana'yı 3-2 mağlup eden Cristiano Ronaldo önderliğinde Portekiz, 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Gruptaki diğer maçta Güney Kore ile Gana karşılaşacak.

Portekiz-Uruguay 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda oynanacak Portekiz-Uruguay maçını İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Portekiz-Uruguay muhtemel 11'ler:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Danilo, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Felix

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Bentancur, Vecino, Pellistri, Suarez, Nunez

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, 2018 Rusya Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaşmış, Uruguay, 2-1 kazanarak çeyrek final biletini alan taraf olmuştu.







