Önce bizi (A Milli Takımımız) ardından da Kuzey Makedonya'yı eleyerek Dünya Kupası vizesi alan Portekiz, devamındaki Uluslar A Ligi maçlarında (2. Grup) İspanya'nın arkasında kaldı ve ikinci oldu. Nasıl bir yoldan geldikleri, hangi oyuncuları turnuvaya çağırdıkları değil Cristiano Ronaldo'nun İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportaj serisi konuşuluyor... Takım toplanırken Bruno Fernandes'in Cristiano Ronaldo'ya tutumu, ilk antrenmanda Joao Cancelo'nun Ronaldo'ya tepkisizliği gündem oldu. Cristiano Ronaldo bir anda Portekiz'in turnuvada neler yapabileceğinin önüne geçti. Tüm bunlar ışığında, Katar yolculuğu öncesi son kez seyircileri önüne çıkacaklar. Estadio Jose Alvalade'de Nijerya'yı konuk edecekler. Liverpool'dan Diogo Jota ve Wolves'tan Pedro Neto sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. Jose Fonte, Renato Sanches ve Joao Moutinho ise Fernando Santos tarafından liste dışı bırakıldı. 39'luk Pepe, Manchester City'nin savunmacıları Ruben Dias ile Joao Cancelo savunmanın önemli parçaları. Orta alanda yine Manchester City'den Bernardo Silva, United'dan Bruno Fernandes, Benfica'nın yıldızı Joao Mario göze çarpıyor. Hücumda Ronaldo'ya Joao Felix, Andre Silva ve Rafael Leao eşlik edecek.

PORTEKİZ - NİJERYA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Yeşil Burun Adaları, Liberya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu grubu zirvede tamamlayan ancak bir sonraki turda Gana'ya "deplasman golü kuralı" ile diş geçiremeyen Nijerya, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. Gana maçları sonrası Augustine Eguavoen gitti, yerine Jose Peseiro geldi. Portekizli teknik adam ile çıktıkları 6 maçın 4'ünü kaybettiler. Kaybedilen 4 karşılaşma belli bir seviyenin üzerindeki takımlara karşı oynanan hazırlık maçlarıydı. Kadronun önemli silahlarından Victor Osimhen sakatlandı; bu sezon Genk ile iyi işler yapan (15 maç - 14 gol) Paul Onuachu davet aldı. Fenerbahçe 'nin sağ kanadında dinamo gibi ileri/geri çalışan Bright Osayi-Samuel ilk kez aday kadroda kendine yer buldu. Hollanda Eredivisie'den Calvin Bassey (Ajax), İngiltere Premier Lig'den Joe Aribo (Southampton), Alex Iwobi (Everton), Wilfred Ndidi (Leicester) ve Emmanuel Dennis (Nottingham Forest) ile Fransa Ligue 1'de Lorient ile parlayan Terem Moffi kadronun öne çıkan diğer isimleri...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in oynadığı son 7 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 16 gol)

- Nijerya'nın oynadığı son 7 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.