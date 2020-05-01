Portekiz Ligi ne zaman başlayacak? Açıklandı..

Avrupa'nın önemli liglerinden Portekiz Lig'inde başlama tarihi hakkında resmi açıklama yapıldı. Portekiz'de Başbakan Antonio Costa, Primeira Liga'da maçların 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

24 haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde 60 puanlı Porto lider, 59 puanlı Benfica ise 2.sırada yer alıyor. Portekiz Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından takvimin belli olacağı edinilen bilgiler arasında yer alırken genelinde ligin ekonomik sebepler de göz önünde bulundurularak yeniden başlayacağı ve maçların seyircisiz oynanacağı öğrenildi.



