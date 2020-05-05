Hükümetin 30 Mayıs'tan itibaren liglerin başlamasını planladığı Portekiz'deki takımlar antrenmanlara başladı. Şampiyonluk yarışındaki Benfica ve Porto, virüs testlerinin ardından sahaya çıktı.
Portekiz Ligi'ndeki 18 takım sahalara çıktı. Başbakan Antonio Costa'nın futbolun dönüşü için 30 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından kulüpler hazırlıklara başladı. Benfica , futbolculara yaptığı virüs taramasının ardından sezonun son 10 haftası çalışmalarını bireysel antrenmanlarla sürdürüyor.
Porto da virüs testlerinin ardından teknik direktör Sergio Conceicao yönetiminde liderliğini korumak için sahaya çıktı. 12 Mart'ta askıya alınan Portekiz Ligi'nde Porto bir puan farkla Benfica'nın önünde zirvede yer alıyor.