Portekiz - Kuzey Makedonya maçı iddaa oranları!

2022 Dünya Kupası için oynanan Avrupa Elemeleri'nin A Grubu'nda yer alan Portekiz, grubun son maçında Sırbistan'a kaybedip play-off yoluna düşmüştü. Play-off yarı finalinde ise A Milli Takımımız'ı 3-1 yenip son aşamaya geçtiler... Alışılmış kadrodan Ruben Neves, Renato Sanches ve Ruben Dias sakat. Bize karşı koronavirüs karantinasında olduğu için oynayamayan tecrübeli savunmacı Pepe ve cezası sona eren sağ bek Joao Cancelo bu kez ilk 11'de olacak. Dolayısıyla stoperde "Pepe & Jose Fonte" göreceğiz. Hücumun bir kanadında Diogo Jota, diğerinde Türkiye maçında olduğu gibi yine Otavio izleriz. Otavio sağ kanattan yaptığı etkili bindirmelerle sol taraf savunmamıza zor anlar yaşatmıştı... Merkezde Cristiano Ronaldo forma giyer, destekçileri Bernardo Silva ve Bruno Fernandes olur. Orta alanın savunma kısmını Danilo halleder.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Almanya'nın arkasında, Romanya'nın önünde play-off oynama hakkı kazanan Kuzey Makedonya ise İtalya'yı devirip son aşamaya kadar geldi. La Favorita'ya aşina olan Aleksandar Trajkovski'nin 90+2'deki golü; Makedonlar, Katar'a gidemese de tarihtekini yerini çoktan aldı... Cezası nedeniyle İtalya maçında boy gösteremeyen Eljif Elmas ilk 11'deki yerine geri dönecek. Hafif sakatlığı bulunan Boban Nikolov yedekte bekleyecek. Savunmanın ortasındaki "Velkovski & Musliu" ikilisi Cristiano Ronaldo karşısında ciddi bir sınav verecek. Sol bekte Ezgjan Alioski, orta alanda Arijan Ademi, hücum arkasında Enis Bardhi kadronun öne çıkan isimleri... Kaptan Stefan Ristovski, Dragao atmosferini daha önce Sporting forması giyerken 3 kez deneyimledi ancak 3 maçın tamamını kaybetmişti. Bakalım bu kez sahadan zaferle ayrılabilecek mi?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 25 gol)

- Kuzey Makedonya son 8 maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 3 beraberlik)

SÜPER ORAN KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek iddaa oranları ile sizlere sunuluyor.

Portekiz ile Kuzey Makedonya'yı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadele, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,50 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,52'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 2,36 iken Misli.com'da 2,38!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kritik karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %28'lik kesim taraf bahislerini bir kenara bırakıp toplam gol sayısına yönelmiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor... %6'lık kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve Portekiz'in galibiyetine iddaa oranı açılmasa da Kuzey Makedonya'nın Dragao'da gol bulup karşılıklı gol izleteceğini düşünüyor.