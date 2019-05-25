Portekiz Kupası'nda şampiyon Sporting Lizbon!

Portekiz Kupası finalinde Porto’yu penaltı atışlarıyla mağlup eden Sporting Lizbon, şampiyon oldu. Porto’yu penaltı atışları sonucu mağlup eden Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını kazandı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 23:34
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Portekiz Kupası'nda şampiyon Sporting Lizbon!

Portekiz Kupası finalinde Porto’yu penaltı atışlarıyla mağlup eden Sporting Lizbon, şampiyon oldu.

Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira’nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.

Uzatma bölümünde Bas Dost’un 101. dakikadaki golüyle Sporting Lizbon’un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.

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