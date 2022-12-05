Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kadrosunda Galatasaray 'dan Haris Seferovic'i bulunduran İsviçre ile karşılaşacak. Portekiz'de Ronaldo ve arkadaşları, EURO 2016 zaferinin ardından bir büyük kupayı daha kazanmanın hayalini kuruyor. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın önderliğindeki İsviçre, üst üste 3. kez kupada bu turun heyecanını yaşayacak ve 1954'ten sonra ikinci kez çeyrek finale çıkmaya çalışacak.

Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fas-İspanya maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak. İki ülkenin son 6 maçında taraflar, 3'er kez galip geldi. En son Uluslar Ligi'ndeki mücadeleyi ise İsviçre, 1-0 kazandı.

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda oynanacak Portekiz-İsviçre maçını Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Portekiz-İsviçre muhtemel 11'ler:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Fernandes, Felix, Ronaldo

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Vargas, Shaqiri, Sow, Embolo







